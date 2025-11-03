Caen. Orelsan rencontre son public samedi, voici comment s'inscrire

Peu importe son succès, Orelsan restera toujours proche de son public caennais. L'icône locale, qui sort son cinquième album studio nommé La Fuite en avant vendredi 7 novembre, sera en séance de dédicaces à la Fnac dans le centre-ville de Caen le lendemain, samedi 8 novembre, à compter de 14h.

Il est nécessaire de s'inscrire afin de participer à la séance de dédicaces. Rendez-vous à partir de mardi 4 novembre 12h sur ce lien.

Dans le même temps, Orelsan est toujours à l'affiche dans les salles de cinéma, avec son film dénommé Yoroï. Il n'avait d'ailleurs pas manqué de le présenter aux Caennais pour la toute première fois en avant-première, début octobre. D'ailleurs sa série documentaire Yoroï, un an dans l'armure, réalisée par son frère Clément Cotentin, sera à visionner sur Prime Vidéo dès le 28 novembre.