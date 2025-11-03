En ce moment Bad Dreams Teddy SWIMS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Orelsan rencontre son public samedi, voici comment s'inscrire

Culture. Le rappeur caennais Orelsan sera en séance de dédicaces à la Fnac de Caen samedi 8 novembre dès 14h.

Publié le 03/11/2025 à 17h18 - Par Lilian Fermin
Caen. Orelsan rencontre son public samedi, voici comment s'inscrire
Orelsan sera en séance de dédicaces à la Fnac de Caen le 8 novembre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Peu importe son succès, Orelsan restera toujours proche de son public caennais. L'icône locale, qui sort son cinquième album studio nommé La Fuite en avant vendredi 7 novembre, sera en séance de dédicaces à la Fnac dans le centre-ville de Caen le lendemain, samedi 8 novembre, à compter de 14h.

Il est nécessaire de s'inscrire afin de participer à la séance de dédicaces. Rendez-vous à partir de mardi 4 novembre 12h sur ce lien.

Dans le même temps, Orelsan est toujours à l'affiche dans les salles de cinéma, avec son film dénommé Yoroï. Il n'avait d'ailleurs pas manqué de le présenter aux Caennais pour la toute première fois en avant-première, début octobre. D'ailleurs sa série documentaire Yoroï, un an dans l'armure, réalisée par son frère Clément Cotentin, sera à visionner sur Prime Vidéo dès le 28 novembre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Maxi cosy
Maxi cosy Carcagny (14740) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Orelsan rencontre son public samedi, voici comment s'inscrire
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple