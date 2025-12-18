Alençon. Nouvelle opération anti-drogue dans le quartier de Perseigne

Les forces de l'ordre ont ciblé plusieurs points de deal du quartier de Perseigne, mercredi 17 décembre, lors d'une opération anti-drogue qui s'est déroulée tout au long de l'après-midi. Des forces CRS sont venues de Rennes en renfort, selon la police.

De la drogue saisie

Les fourgons de CRS ont notamment encerclé la tour Péguy. Aucune personne n'a été interpellée mais la police affirme avoir saisi 350g de stupéfiants.