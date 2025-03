Alençon. La CRS 82 déployée dans le quartier de Perseigne pour une opération anti-stupéfiants

Les CRS ont débarqué à Alençon lundi 24 mars. Une nouvelle opération anti-stups a été menée en fin de journée dans le quartier de Perseigne, réputé pour être gangrené par le trafic de stupéfiants et de crack. "Au total, 50 policiers ont été mobilisés : des fonctionnaires de la DDPN de l'Orne, des renforts de la CRS 82 (Nantes) et des équipes cynophiles", indique la préfecture.

En décembre 2023, une opération similaire avait conduit à l'interpellation de plusieurs personnes et à d'importantes saisies, notamment 5kg de résine de cannabis, 1,5kg d'héroïne, 7 000€ d'argent liquide et deux armes de poing. "La lutte contre le trafic de stupéfiants et de crack est une priorité absolue", rappelle le préfet, qui a la volonté "d'assurer la sécurité du quotidien dans l'agglomération d'Alençon".

