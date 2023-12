Alençon. Quel bilan pour l'opération anti-drogue à Perseigne ?

Une opération de lutte contre les trafics de stupéfiants a été organisée mercredi 13 décembre, dans le quartier de Perseigne à Alençon. Elle a mobilisé des policiers de l'Orne, des brigades canines et la nouvelle compagnie républicaine de sécurité CRS 82, qui a été créée à Nantes par le ministre de l'Intérieur en novembre dernier pour intervenir sur toute la zone Ouest. "Au total, plus de 80 policiers, ainsi que des agents des administrations partenaires, étaient présents sur le terrain dans le cadre de cette opération décidée avec la procureure de la République d'Alençon", précise la préfecture de l'Orne.

Cette opération d'ampleur a conduit à l'interpellation de plusieurs personnes et à d'importantes saisies : 5kg de résine de cannabis ; 1,5kg d'héroïne ; 150g d'herbe de cannabis ; du matériel de conditionnement ; 7 000€ d'argent liquide ; deux armes de poing. En parallèle, les administrations partenaires – services fiscaux, inspection du travail, URSSAF et services vétérinaires - ont procédé à des contrôles simultanés sur des établissements de restauration dans le quartier de Perseigne.

Des opérations renouvelées "aussi souvent que nécessaire"

Dans un communiqué publié jeudi 14 décembre au matin, le préfet de l'Orne "salue l'engagement des policiers et des fonctionnaires mobilisés sous la direction du commissaire Julien Daubigny pour cette opération, au service de la sécurité de la population et des habitants du quartier de Perseigne en particulier". Il précise que "de telles opérations seront renouvelées aussi souvent que nécessaire dans le cadre de l'état-major de sécurité que co-président le préfet et la procureure de la République avec l'ensemble des forces de sécurité et des administrations partenaires".

Depuis début 2023 et la mise en place du "plan anti crack" dans l'Orne, plusieurs actions d'envergure ont été réalisées à Alençon pour démanteler des points de deal identifiés dans le quartier de Perseigne, avec les opérations labellisées "place nette". Deux points de deal et trois lieux de fabrication de crack ont été démantelés lors d'interventions de police, en février et juillet 2023. Dix-neuf personnes impliquées dans ces trafics de stupéfiants ont été interpellées et mises en cause, avec des placements en détention et des interdictions de paraître sur Alençon.