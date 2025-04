Calvados. Cannabis, héroïne, cocaïne : la police nationale dresse le bilan de son action contre le trafic de drogues

Le point d'orgue de cette semaine du 31 mars au 4 avril, c'est ce coup d'arrêt à un réseau international de trafic de stupéfiants dans la nuit de jeudi à vendredi. Un total de 630kg de cocaïne a été saisi alors que des marins-pêcheurs de Ouistreham avaient récupéré des ballots en mer avant de les transférer à une vedette rapide qui a pris la direction de Tancarville. Au total, neuf personnes ont été placées en détention provisoire dans cette affaire, mais ce n'est pas tout. Dans la semaine, la police a procédé à des interpellations à Hérouville-Saint-Clair, Honfleur et Caen.

Cannabis, héroïne, cocaïne… Plusieurs drogues ont été saisies

La première interpellation est survenue lundi 31 mars, à Hérouville-Saint-Clair, avec le démantèlement d'un point de deal dans le quartier du Grand Parc. Trois personnes ont été interpellées et déférés devant la justice après la saisie de 910g de cannabis.

Ce même lundi, à Honfleur, un autre point de deal a été démantelé dans le centre-ville. Un trafiquant a été interpellé puis condamné à 2 ans de prison. Ont été saisis 96g d'héroïne, 9g de cocaïne, 350 euros et cinq armes de catégorie D.

Deux autres interpellations sont survenues à Caen. Mercredi 2 avril, avec une transaction repérée par la BAC dans le quartier du Chemin Vert. Près de 350g de cannabis et du matériel de conditionnement ont été saisis, et le vendeur a été interpellé puis condamné à 5 mois de prison. Puis jeudi 3 avril, lors du carnaval étudiant, un trafiquant a été interpellé alors qu'il proposait des stupéfiants aux abords du parc des expositions. Les policiers ont retrouvé 66 cachets d'ecstasy et 120 euros en liquide. L'individu a été condamné à 8 mois de prison.