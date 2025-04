Carnaval étudiant de Caen. Interpellations, hospitalisations, stupéfiants… le bilan de cette édition 2025

Jeudi 3 avril, ce sont plus de 36 000 fêtards qui ont participé au défilé du carnaval étudiant dans les rues de Caen. Une belle fête marquée par des costumes toujours plus loufoques, de la musique, et une présence accrue des forces de l'ordre pour encadrer tout le monde. "Près de 700 personnels des services de sécurité publique et privée, de santé et de secours ont été mobilisés", affirme la préfecture du Calvados.

L'usage de stupéfiants en hausse, les interpellations en baisse

A 1h du matin, les secours avaient pris en charge 221 personnes, contre 210 en 2024. La raison principale ? Une alcoolisation excessive, et de petits traumatismes liés à des chutes. Vingt carnavaliers ont été transférés vers les hôpitaux de la ville. "Des chiffres satisfaisants", réagissent les services de l'Etat.

53 personnes ont reçu une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants. C'est plus qu'en 2024, où le chiffre était de 32. Le nombre d'interpellations recule, passant de 6 à 16.