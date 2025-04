Carnaval étudiant 2025. 36 000 participants : record battu !

Sous un soleil éclatant, 36 000 étudiants déguisés ont défilé dans les rues de Caen jeudi 3 avril, pour l'édition 2025 du carnaval des étudiants. Jamais ils n'avaient été aussi nombreux (maximum 35 000 en 2023). Ce sont 5 000 de plus que l'année dernière. Une édition historique, qui s'est tenue quelques jours après le lancement des festivités pour les 1 000 ans de la ville de Caen ! Le plus grand carnaval étudiant d'Europe s'est élancé à 15h de l'Esplanade de la Paix à l'Université, et a sillonné les rues du centre-ville, pour arriver au Parc des Expositions pour le grand concert.