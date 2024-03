Fête . Le carnaval étudiantde Caen a trouvé 113 bénévoles

Le carnaval étudiant de Caen, plus grand carnaval étudiant d'Europe, aura lieu jeudi 28 mars. Pour assurer son bon déroulement, les organisateurs ont fait appel à plus de 100 bénévoles. "On a 113 bénévoles sur les 120 recherchés", annonce Charly Duriga, leur responsable. Une centaine "d'anges gardiens" vont suivre les carnavaliers tout au long du défilé de 12h à 20h. Ils assureront également la distribution de 5 000 bouteilles d'eau au Parc des expositions. Une dizaine de bénévoles sont missionnés sur "l'accueil artistes" et en tant que "guides spectateurs". "Nous sommes satisfaits de la jauge mais nous ne sommes pas à l'abri d'absences de dernière minute", rappelle-t-il. L'an dernier, une trentaine de bénévoles n'étaient pas venus.