Alerte météo. Des grêlons jusqu'à 5cm, la Normandie en vigilance orange : où et quand les orages seront-ils le plus violents ?

Tous les départements normands sont placés en vigilance orange ce vendredi 13 juin. Des orages violents sont attendus en soirée, accompagnés de rafales pouvant atteindre 120km/h, d'une forte activité électrique et de grêlons jusqu'à 5cm.

Grêle en Normandie : des grêlons jusqu'à 5cm attendus ce soir

Les orages attendus ce vendredi 13 juin en Normandie pourraient s'accompagner d'un phénomène particulièrement marquant : de gros grêlons, parfois de 2 à 5cm. C'est Christopher Bribet, responsable météo pour Météo Basse-Normandie, qui alerte sur ce risque.

Selon lui, "le risque de grêle sera localisé, en particulier entre la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados et l'Orne". La Manche pourrait être moins concernée, bien que quelques foyers orageux restent possibles.

Une vigilance orange généralisée dès l'après-midi

Météo France a placé tous les départements normands en vigilance orange orages, avec un passage en alerte progressive :

La Manche, le Calvados et l'Orne : vigilance orange à partir de 15h jusqu'à 22h.

L'Eure et la Seine-Maritime : vigilance orange entre 19h et minuit.

Avant cette montée en intensité, une vigilance jaune est en place dès 13h dans l'Ouest et jusqu'à 19h dans l'Est. Et après les orages, un retour en jaune est prévu jusqu'à 3h du matin, samedi 14 juin.

Le pic d'intensité prévu entre 20h et 23h

Les premiers orages devraient faire leur apparition vers 18h par le sud de la Basse-Normandie, avant de remonter vers la Haute-Normandie. Le pic d'intensité est attendu entre 20h et 23h, notamment dans l'intérieur des terres de la Haute-Normandie.

Selon Christopher Bribet, c'est là que l'on pourrait observer les phénomènes les plus violents. Il évoque des rafales de vent, de la foudre, et des inondations locales possibles comme les principaux phénomènes attendus.

Rafales à 120km/h, pluies diluviennes : les préfectures alertent

Le préfet de la Seine-Maritime détaille les dangers attendus :

Vents violents jusqu'à 100 voire 120km/h localement,

Cumuls de pluie importants (jusqu'à 50mm en peu de temps),

Forte activité électrique,

Et bien sûr, de la grêle parfois "moyenne à grosse".

Il appelle la population à la plus grande prudence, et à suivre les consignes de sécurité :

Les bons réflexes à adopter en cas d'orage fort

Voici les principaux conseils de comportement à respecter ce vendredi soir :

Evitez les déplacements non indispensables.

Ne vous abritez pas sous les arbres, ni en forêt ou près du littoral.

Rangez les objets sensibles au vent.

Ne téléphonez pas pendant l'orage.

Ne descendez pas dans les sous-sols inondables.

Ne tentez pas de traverser une route inondée, même en voiture.

Bon à savoir : Un véhicule peut être emporté par seulement 30cm d'eau.

Une nuit encore instable jusqu'à samedi matin

Si les orages les plus violents devraient se décaler vers le nord-est dans la nuit, le risque orageux persiste jusqu'à 3h du matin. L'accalmie se fera progressivement, mais la prudence reste de mise toute la nuit.

Les services de secours demandent de ne pas encombrer les lignes d'urgence, sauf cas absolus, pour garantir leur efficacité en cas d'intervention.