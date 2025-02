Tourisme. Basse-Normandie VS Haute-Normandie : découvrez quel département est le plus accueillant !

Cette semaine, on vous dévoilait deux classements distincts : d'un côté, les villes les plus accueillantes de Basse-Normandie, de l'autre, celles de Haute-Normandie. Mais soyons honnêtes, la vraie question, c'est : entre les deux anciennes régions, qui décroche le titre du meilleur accueil ?

Pour trancher, on s'appuie sur les Travellers Review Awards de Booking.com, basés sur plus de 360 millions d'avis vérifiés. Ces récompenses mettent en lumière les villes et hébergements qui savent chouchouter leurs visiteurs.

Le classement des villes normandes les plus accueillantes

Voici les villes qui brillent par leur hospitalité en Normandie :

• Vernon (Eure, Haute-Normandie)

• Barneville-Carteret (Manche, Basse-Normandie)

• Le Tréport (Seine-Maritime, Haute-Normandie)

• Pontorson (Manche, Basse-Normandie)

• Bayeux (Calvados, Basse-Normandie)

Basse ou Haute : qui gagne le duel ?

Si on regarde les chiffres, la Basse-Normandie a l'avantage avec trois villes sur cinq dans le classement. Bayeux et Pontorson, avec leurs charmes historiques et leur proximité avec des sites incontournables comme le Mont Saint-Michel, font clairement pencher la balance.

Mais la Haute-Normandie n'a pas dit son dernier mot. Vernon, avec son ambiance bucolique et ses maisons à colombages, décroche la première place. Et Le Tréport, avec ses falaises spectaculaires, continue de séduire les visiteurs.