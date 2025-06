Vie locale. Touriscore : le Nutriscore du tourisme révèle si les villes normandes sont encore vivables pour leurs habitants

Face à l'explosion des meublés touristiques et aux tensions sur le logement, l'organisme Ville de rêve lance un outil original : le Touriscore. Inspiré du Nutriscore, cet indicateur note les villes de A à E, en fonction de leur niveau de pression touristique. Et les résultats, notamment en Normandie, sont parfois surprenants.

Comment le Touriscore mesure l'impact du tourisme sur les habitants

Pour établir ce classement, l'étude s'est concentrée uniquement sur les centres-villes, là où la cohabitation entre touristes et habitants est souvent la plus tendue. Le Touriscore repose sur quatre critères clés :

Le taux de meublés touristiques (Airbnb, Abritel…) recensés en 2021, 2024 et 2025.

Le ratio entre les nouveaux logements Airbnb et les ventes immobilières, indicateur des logements "perdus" pour les habitants.

La part de multi-loueurs (ayant au moins trois annonces), révélateur de la présence d'investisseurs professionnels.

La densité de bars et restaurants, souvent liée aux nuisances sonores et à la transformation des quartiers.

En Normandie, des villes encore protégées… mais jusqu'à quand ?

Si certaines métropoles sont déjà sous tension, la Normandie affiche encore une relative résistance au surtourisme.

Le Havre, Granville, Saint-Lô et Avranches décrochent un Touriscore B : la pression touristique y reste modérée, avec peu d'Airbnb et un bon équilibre entre vie locale et fréquentation.

Caen, Fécamp et Bayeux sont en Touriscore C : signe d'une situation en transition, avec une hausse des meublés touristiques et un début de déséquilibre dans l'offre de logement.

En revanche, Rouen, Dieppe et Cherbourg obtiennent un Touriscore D, indiquant un impact touristique déjà visible sur le marché immobilier et la vie quotidienne en centre-ville.

Une capacité touristique en forte hausse, alimentée par les meublés de courte durée

L'étude met aussi en lumière un phénomène clé : la capacité réelle d'accueil touristique des villes a explosé depuis 2015, notamment à cause des plateformes comme Airbnb.

Dans des villes comme Annecy, la capacité d'hébergement a bondi, sans que les infrastructures publiques ne suivent (transports, gestion des déchets, etc.). Ce déséquilibre pèse aujourd'hui lourdement sur les habitants.

Une méthodologie transparente, fondée sur des données croisées

Cette étude a été réalisée par Ville de rêve, en collaboration avec le Collectif national des habitants permanents (CNHP). Elle s'appuie sur l'analyse exhaustive des annonces Airbnb de 2021, 2024 et 2025, enrichies par des données de l'INSEE, du répertoire SIREN, des valeurs foncières, mais aussi de plateformes spécialisées comme Mylighthouse, Airdna ou Lodgify.

Les chercheurs ont reconstitué le contour de chaque centre-ville selon la densité des commerces et des lieux de sociabilité, puis spatialisé les données pour évaluer l'impact réel du tourisme sur les habitants.