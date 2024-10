Tourisme. Une ville manchoise parmi les plus prisées sur Airbnb cet automne !

Après les étés chargés en bord de mer et les escapades urbaines, les Français cherchent à se ressourcer. Avec ses remparts majestueux, ses balades au bord de la Vire et son ambiance paisible, Saint-Lô coche toutes les cases pour un séjour détente. A tel point que les hébergements se réservent à une vitesse folle.

Le succès fulgurant de Saint-Lô sur Airbnb

Ce phénomène s'inscrit dans une tendance plus large : celle du retour aux régions rurales. Selon une étude Deloitte, 25% des réservations sur Airbnb en France en 2023 ont été réalisées dans des départements ruraux. Clément Eulry, directeur d'Airbnb France, le confirme : "La campagne, qui couvre la majorité du territoire, offre un choix de destinations quasi illimité. Airbnb est présent dans plus de 24 000 communes françaises et participe ainsi – chaque année davantage – à la dispersion des flux touristiques en France." La campagne est prisée, et Saint-Lô en est le parfait témoin.

A Saint-Lô, les logements sont prisés, et pendant les vacances il ne reste presque plus de disponibilités.

Les hôtels ne sont pas en reste !

Si Airbnb tire son épingle du jeu, les hôtels de Saint-Lô profitent eux aussi de cet engouement. L'attrait pour la ville se fait sentir dans tous les types d'hébergements. Le Brit Hôtel affiche un taux de réservation impressionnant, comme le souligne l'établissement : "Cette semaine, on a beaucoup de monde, lundi, mardi et mercredi, c'est complet !" Que ce soit pour un court séjour ou une halte sur la route des vacances, Saint-Lô est bel et bien une destination à ne pas manquer cet automne.

Une ville à découvrir

Avec son riche patrimoine historique, sa proximité avec les plages du Débarquement et ses paysages bucoliques, Saint-Lô n'a rien à envier aux grandes destinations touristiques. Une escapade idéale pour ceux qui cherchent à ralentir le rythme et à profiter d'une Normandie authentique. Deux gros concours équestres portent aussi le tourisme de la ville cet automne : Le Grand National de Dressage FFE du 17 au 20 octobre, et le Critérium d'automne, le 29 et 31 octobre. Ils devraient accueillir un nombre assez conséquent de participants, partenaires et visiteurs !