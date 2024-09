A découvrir. Où voir des animaux dans le centre-Manche ?

Territoire préservé au bord de la mer, le centre-Manche offre aux animaux un milieu de vie idéal. En sortant des lieux fréquentés, il est très facile d'en voir, plus fascinants les uns que les autres. Le département accueille notamment des phoques dans la baie des Veys ou des cigognes au château de Saint-Fromond. Il est même possible d'observer de plus près et en toute sécurité la faune manchoise dans des établissements spécialisés.

Animaux sauvages ou domestiques

Pour un moment loin de la foule, rendez-vous près de Carentan. La Maison du Parc propose un parcours balisé pour observer les oiseaux des marais sans les déranger. Et pourquoi ne pas essayer la ferme pédagogique de la Tournerie où l'on peut nourrir les animaux et goûter les produits de la ferme ? A quelques kilomètres de là, le haras de Saint-Lô fait découvrir l'univers équestre dans un cadre grandiose. Il propose régulièrement des animations comme des balades à poney ou des spectacles de chevaux, de quoi émerveiller les petits et les grands !