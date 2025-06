Saint-Lô. Cheval et thérapie : comment l'équitation peut-elle aider les enfants en difficulté ?

Le haras de Saint-Lô accueillait le 17 juin un colloque autour du thème "Cheval et santé". Des professionnels de la santé, de l'éducation et de l'équitation de toute la région normande sont venus échanger sur les bénéfices de la pratique équine sur la santé physique et mentale.

130 centres ou structures équestres en Normandie

Les bienfaits de la pratique du cheval peuvent être bénéfiques pour des personnes en souffrance, notamment, pour les enfants ou adolescents en rupture scolaire ou familiale, ou souffrant de troubles du développement. Julie Petit, responsable du centre équestre du pôle hippique de Saint-Lô.

Des recherches sont menées par l'Institut français du cheval et de l'équitation concernant les bienfaits de la pratique équine sur les publics en souffrance. Mathilde Ribeiro Marcelo du Comité régional d'équitation en charge des projets cheval et publics vulnérables.

En Normandie pas moins de 130 centres ou structures équestres peuvent accueillir des publics vulnérables. Ils sont à retrouver sur le site du Comité Régional d'Equitation de Normandie.