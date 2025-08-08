Football. "C'est impossible de se projeter pour l'instant", les clubs de la Métropole de Rouen prudents pour la reprise du championnat

C'est déjà l'heure de la rentrée des classes pour les footballeurs pensionnaires du championnat National. Les premières rencontres ont lieu vendredi 8 août. Le FC Rouen (FCR) reçoit Fleury 91 au stade Diochon pour un match à huis clos à la suie des sanctions de la Fédération française du football liées aux incidents qui ont émaillé le dernier derby de la saison face à Quevilly Rouen Métropole (QRM) en avril dernier.

QRM en quête d'une attaque

Les Rouge et Jaune, eux, partent affronter Paris 13 Athletico pour ce tout premier match de l'exercice 2025-2026. Bien qu'habitués à ce championnat très serré, les deux formations de l'agglo rouennaise ne démarrent pas la saison de la même manière. QRM espère muscler son poste offensif avant la fin du mercato après une importante vague de départs et notamment de précieux attaquants : Yassin Fortuné, Belkacem Dali-Amar et Isaac Tshipamba, les principaux buteurs de la saison précédente. "On a perdu six titulaires, on avait des automatismes avec ces joueurs-là maintenant il faut recomposer les choses surtout sur le plan offensif car il nous manque un élément expérimenté à ce niveau-là", explique le coach David Carré qui déplore justement des irrégularités en attaque lors des matchs de préparation.

Le club a pu tout de même renforcer sa défense avec l'arrivée, quelques jours avant la reprise, du Guinéen Yasser Baldé au poste de défenseur central (en provenance de Raja Casablanca). Par conséquent, l'entraîneur est contraint de s'appuyer sur de très jeunes joueurs pour compenser. "Par exemple on va avoir Warren Cédille qui a 16 ans qui sera du voyage, le football est parfois fait d'opportunité c'est à eux de saisir ces chances". L'entame de saison semble donc difficile pour QRM qui vise officiellement le premier tiers du tableau de national à l'issue de la saison. "C'est impossible de se projeter pour l'instant, il nous faut des armes offensives pour redéfinir un objectif", poursuit David Carré.

Un calendrier solide pour l'entame de saison

Avec l'arrivée de 11 nouvelles recrues, le FC Rouen entame la saison avec plus de sérénité mais va devoir prendre ses marques en ce début de championnat et recréer de la cohésion dans un groupe qui en a perdu. Et si le club reçoit le promu Fleury 91 pour l'entame de saison, le FCR enchaîne ensuite avec de gros noms : Dijon, Sochaux et Valenciennes. Avec également l'arrivée de Caen et Ajaccio, deux autres clubs candidats à la montée, le championnat semble encore très relevé cette année. Pas vraiment de quoi impressionner le coach Régis Brouard qui aime le défi.

"Ça va être passionnant, en effet il y a beaucoup de clubs avec une histoire et des budgets conséquents, quelque part ce championnat devient presque une ligue 2 bis", confirme le coach, "mais c'est bien en fait de jouer tous ces clubs, il y a de la compétition, parfois des surprises." Concernant les objectifs de saison, l'entraîneur botte en touche. "J'ai dit que je ne ferai pas d'effet d'annonce… Quel entraîneur n'a pas envie d'avoir les meilleurs résultats possible ?", interroge-t-il.

Fraîchement descendu en National, le SM Caen reçoit Aubagne, vendredi 8 août, avec aux commandes un certain Maxime D'Ornano, ancien entraîneur du FC Rouen et auteur du très beau parcours des Diables Rouges lors de la Coupe de France 2023-2024.