Nationale 2. Les féminines du Colombelles Handball visent le 100 % de victoires

Sport. Le Colombelles Handball enchaîne les victoires en Nationale 2. Avec 24 points, elles sont premières de leur poule.

Publié le 01/12/2025 à 19h00
Objectif pour elles : finir la première partie de saison avec 100% de victoires.

En tête du championnat de Nationale 2 (4e division nationale), les féminines du Colombelles Handball (CLCH) affichent une forme impressionnante, avec huit victoires en autant de rencontres. Installées en première place avec 2 points d'avance, elles peuvent espérer une remontée directe en Nationale 1, qu'elles avaient quittée l'été dernier.

Objectif 100%

Et comme l'explique Paul Vardon, l'entraîneur, elles ne comptent pas s'arrêter là : "Evidemment qu'on pense au fait d'avoir 100% de victoires sur la phase aller." Mais il faudra gagner les deux prochains matchs, en janvier, après une trêve de 5 semaines. Cette série ne s'est pas faite sans effort : "Il y a surtout beaucoup de travail pendant les entraînements, mais du point de vue comptable, on est là où on voulait être", remarque l'entraîneur du CLCH, qui avoue que ce n'est pas "aussi simple qu'on peut le croire".

Leur dernière rencontre contre Chartres-de-Bretagne en est la preuve : une victoire arrachée dans le Money Time sur le score de 32 à 31 : "un premier vrai challenge" pour les féminines du Colombelles Handball, qui iront défier leurs dauphines d'Alfortville au retour de la trêve, le 10 janvier prochain. Mais avant cela, elles entrent dans une phase de 5 semaines sans compétition, "avec une semaine en repos complet". Elles devront ensuite faire une nouvelle préparation physique, avec du cardio et de la course, "car il y a aussi Noël et le Nouvel An entre deux", explique l'entraîneur du Colombelles Handball. Un changement total d'état d'esprit qui permet à l'équipe de s'installer aux avant-postes cette saison. 

"Un groupe de qualité"

Cela est également possible grâce à "un groupe de qualité et des joueuses investies dans le projet", mentionne le coach, qui note le retour d'anciennes handballeuses habituées du club pour redresser la barre. "Parfois, il vaut mieux repartir du plus bas pour reconstruire des bases solides, souligne Paul Vardon, avant de remonter et pérenniser l'équipe là où elle doit être." Les joueuses de cette équipe travaillent ou alors sont étudiantes, et ne vivent pas de cette activité sportive, rendant donc leur statut amateur.

Le prochain rendez-vous pour elles sera une soirée de gala, à la maison. Le 18 décembre prochain, elles affronteront le Havre Athletic Club, également pensionnaire de Nationale 2. Début de la rencontre à 18h30 au gymnase Hidalgo de Colombelles. Le prix est libre et participatif, selon vos moyens, et une buvette sera ouverte.

