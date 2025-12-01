En ce moment Grace kelly MIKA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. Cette boulangerie a participé à l'émission La Meilleure Boulangerie de France

Loisir. Les caméras de l'émission La Meilleure Boulangerie de France, diffusée sur M6, sont venues tourner à Mortagne-au-Perche, dans la boulangerie Le grenier des saveurs, ouverte depuis à peine un an.

Publié le 01/12/2025 à 18h18 - Par Lucie Peudevin
Orne. Cette boulangerie a participé à l'émission La Meilleure Boulangerie de France
Quentin Loignard et Andréa Carré, gérants de la boulangerie Le grenier des saveurs, ont participé à l'émission La Meilleure Boulangerie de France, sur M6. - Lucie Peudevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Silence, ça tourne à Mortagne-au-Perche. L'émission La Meilleure Boulangerie de France, diffusée sur M6, a tourné dans la boulangerie Le grenier des saveurs, lundi 24 novembre.

"Mettre la ville en avant"

Lundi 24 novembre, le jury de l'émission a jugé la boutique et a goûté un pain ainsi qu'une viennoiserie spécialement conçus pour le tournage. "Je crois que c'est la première fois qu'ils tournent à Mortagne-au-Perche. Cela permet de mettre la ville en avant", affirme le boulanger et gérant Quentin Loignard.

Quentin Loignard sur le sujet

Le Grenier des saveurs, ouvert seulement depuis février 2025, commence en beauté. Samedi 28 novembre, elle a participé à la dernière étape de l'émission, le défi du jury, un 1v1 sur un thème imposé qui doit rester secret contre une autre boulangerie normande.

La boulangerie Le grenier des saveurs propose du pain et des viennoiseries faits à la main.La boulangerie Le grenier des saveurs propose du pain et des viennoiseries faits à la main. - Lucie Peudevin

Contactés sur leurs réseaux sociaux, après la publication de leurs produits, le couple de gérants, Quentin Loignard et Andrea Carré, n'y croyait pas. "On pensait que c'était une fraude, s'était étonnée Andréa Carré. On est très fiers d'avoir pu y participer", conclut-elle.

La date de diffusion de l'épisode n'est pas encore annoncée.

Galerie photos
La boulangerie Le grenier des saveurs propose du pain et des viennoiseries faits à la main. - Lucie Peudevin

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. Cette boulangerie a participé à l'émission La Meilleure Boulangerie de France
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple