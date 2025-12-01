Orne. Cette boulangerie a participé à l'émission La Meilleure Boulangerie de France

Silence, ça tourne à Mortagne-au-Perche. L'émission La Meilleure Boulangerie de France, diffusée sur M6, a tourné dans la boulangerie Le grenier des saveurs, lundi 24 novembre.

"Mettre la ville en avant"

Lundi 24 novembre, le jury de l'émission a jugé la boutique et a goûté un pain ainsi qu'une viennoiserie spécialement conçus pour le tournage. "Je crois que c'est la première fois qu'ils tournent à Mortagne-au-Perche. Cela permet de mettre la ville en avant", affirme le boulanger et gérant Quentin Loignard.

Le Grenier des saveurs, ouvert seulement depuis février 2025, commence en beauté. Samedi 28 novembre, elle a participé à la dernière étape de l'émission, le défi du jury, un 1v1 sur un thème imposé qui doit rester secret contre une autre boulangerie normande.

La boulangerie Le grenier des saveurs propose du pain et des viennoiseries faits à la main. - Lucie Peudevin

Contactés sur leurs réseaux sociaux, après la publication de leurs produits, le couple de gérants, Quentin Loignard et Andrea Carré, n'y croyait pas. "On pensait que c'était une fraude, s'était étonnée Andréa Carré. On est très fiers d'avoir pu y participer", conclut-elle.

La date de diffusion de l'épisode n'est pas encore annoncée.