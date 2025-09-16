En ce moment Houdini DUA LIPA
Orne. Grève du 18 septembre : à quoi s'attendre dans le département ?

Société. Comme partout en France, des manifestations sont attendues dans l'Orne, jeudi 18 septembre. Un appel à la grève a été lancé par l'intersyndicale départementale et des rassemblements sont prévus dans cinq villes, auxquels pourraient s'ajouter des actions du mouvement "Bloquons tout".

Publié le 16/09/2025 à 15h50 - Par Simon Lebaron
Plusieurs manifestations à l'appel de l'intersyndicale de l'Orne sont prévues dans cinq villes du département, le 18 septembre. - Simon Lebaron

Jeudi 18 septembre, une journée de mobilisation est prévue à l'appel des syndicats en France et dans l'Orne. A l'approche de la présentation du budget 2026, l'objectif est de faire pression sur le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu et son futur gouvernement. Ils réclament notamment "des moyens budgétaires à la hauteur, des mesures pour lutter contre la précarité, l'abandon de la retraite à 64 ans", ou encore un partage des richesses et des investissements dans la réindustrialisation du pays.

Que va-t-il se passer ?

Dans l'Orne, l'intersyndicale départementale de l'Orne (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU, SOLIDAIRES) a appelé au rassemblement. Cinq mobilisations sont prévues :

  • A 10h30 à Alençon, devant la préfecture. Une déambulation est prévue dans le centre-ville avec une arrivée à la Pyramide. Les syndicats y prévoient une prise de parole et des débats dans la convivialité.
  • A 10h30 au rond-point d'Intermarché à Argentan. Une distribution de tracts aux automobilistes est prévue avant un barbecue improvisé.
  • A 17h à Flers, sur la place Charles de Gaulle, au niveau du rond-point des 5 becs.
  • A 17h30 à L'Aigle, sur la place de la Poste.
  • A 17h sur la place du Général de Gaulle de Mortagne-au-Perche.

Mercredi 10 septembre, près de 1 000 personnes au total s'étaient mobilisées dans le département à l'appel de la CGT et du mouvement populaire "Bloquons tout", une centaine environ pour ce dernier à Flers et Alençon. Ces citoyens devraient se joindre aux syndicats lors de cette journée de mobilisation et pourraient réaliser des actions en marge de ces manifestations officielles.

