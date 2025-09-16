Orne. Grève du 18 septembre : à quoi s'attendre dans le département ?

Jeudi 18 septembre, une journée de mobilisation est prévue à l'appel des syndicats en France et dans l'Orne. A l'approche de la présentation du budget 2026, l'objectif est de faire pression sur le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu et son futur gouvernement. Ils réclament notamment "des moyens budgétaires à la hauteur, des mesures pour lutter contre la précarité, l'abandon de la retraite à 64 ans", ou encore un partage des richesses et des investissements dans la réindustrialisation du pays.
Que va-t-il se passer ?
Dans l'Orne, l'intersyndicale départementale de l'Orne (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU, SOLIDAIRES) a appelé au rassemblement. Cinq mobilisations sont prévues :
- A 10h30 à Alençon, devant la préfecture. Une déambulation est prévue dans le centre-ville avec une arrivée à la Pyramide. Les syndicats y prévoient une prise de parole et des débats dans la convivialité.
- A 10h30 au rond-point d'Intermarché à Argentan. Une distribution de tracts aux automobilistes est prévue avant un barbecue improvisé.
- A 17h à Flers, sur la place Charles de Gaulle, au niveau du rond-point des 5 becs.
- A 17h30 à L'Aigle, sur la place de la Poste.
- A 17h sur la place du Général de Gaulle de Mortagne-au-Perche.
Mercredi 10 septembre, près de 1 000 personnes au total s'étaient mobilisées dans le département à l'appel de la CGT et du mouvement populaire "Bloquons tout", une centaine environ pour ce dernier à Flers et Alençon. Ces citoyens devraient se joindre aux syndicats lors de cette journée de mobilisation et pourraient réaliser des actions en marge de ces manifestations officielles.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.