Politique. Encore un Normand à Matignon : Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron

Politique. Le ministre de la Défense Sébastien Lecornu a été nommé mardi 9 septembre Premier ministre par Emmanuel Macron. Le Normand succède à François Bayrou.

Publié le 09/09/2025 à 20h00 - Par Lucien Devôge
Le ministre de la Défense Sébastien Lecornu, ancien élu de l'Eure, a été nommé mardi 9 septembre Premier ministre par Emmanuel Macron.

Encore un Normand à Matignon. Après Edouard Philippe en 2017, Elisabeth Borne en 2022, c'est au tour de l'Eurois Sébastien Lecornu d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. L'annonce a été faite mardi 9 septembre peu après 20h.

Le ministre de la Défense, ancien maire de Vernon et président du Conseil départemental de l'Eure, déjà pressenti pour succéder à Michel Barnier en décembre dernier, va investir Matignon. Le président de la République choisit donc un proche pour diriger le gouvernement.

Il aura la lourde tâche de former un gouvernement qui ne suscite pas la censure des oppositions, toujours vivaces à l'Assemblée nationale, entre la gauche et le Rassemblement national. Première mission pour lui : faire adopter un budget.

