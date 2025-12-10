Briouze. Niska, Adèle Castillon… Découvrez la programmation de la prochaine édition du festival Art Sonic !

Trente ans d'existence et une programmation toujours aussi éclectique. Mercredi 10 décembre, l'équipe du festival Art Sonic a dévoilé le nom des artistes qui monteront sur scène, les 24 et 25 juillet 2026. La billetterie est ouverte !

L'affiche du festival a une nouvelle fois été réalisée par l'artiste Petrouchkaka. - Art Sonic

Niska en tête d'affiche

Au total, une vingtaine de groupes et artistes sont attendus à Briouze pour la 29e édition du festival. Parmi les têtes d'affiche, le rappeur Niska, qui a sorti deux titres en 2025, dont un disque de platine, et la chanteuse Adèle Castillon, qui totalise deux albums pop à succès, monteront sur scène vendredi 25 juillet. L'artiste Agathe Plaisance lancera les festivités dès 19h20, sur la scène Art Stage.

Ultra Vomit le samedi

Ils devaient être présents le 18 juillet 2025 mais avaient été contraints d'annuler leur venue pour des problèmes de santé. Le groupe de metal parodique Ultra Vomit, qui s'est d'ailleurs produit au parc des expositions Anova d'Alençon le 8 novembre, sera bel et bien de retour dans l'Orne, le 26 juillet 2026 ! Les quatre musiciens nantais se produiront à 21h40, sur la Sonic Stage.

Art Sonic à Briouze. Le groupe Ultra Vomit annule sa venue au festival

D'autres groupes et artistes comme Luiza, l'Entourloop ou encore Izylow seront également présents. Comme chaque année désormais, le festival Art Sonic installera une troisième scène, la Camp Stage, sur laquelle plusieurs concerts et animations sont programmés au 26 juillet. La billetterie du festival est ouverte, avec un prix du billet identique à celui des éditions précédentes.

La programmation complète et la billetterie sur festival-artsonic.com