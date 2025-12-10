[En images] Près de Caen. Le succès des Frères Chaussettes : 50 000 chaussettes personnalisées sortent de leur atelier en décembre

En ce moment Tant pis pour elle Charlotte CARDIN
Economie. L'entreprise caennaise Les Frères Chaussettes propose de personnaliser des paires de chaussettes blanches. Une idée toute simple, mais qui rencontre un franc succès, aussi bien auprès des clubs de sport, professionnels comme amateurs, qu'auprès du grand public.

Publié le 10/12/2025 à 18h00 - Par Lilian Fermin
Jusqu'au 24 décembre, l'atelier est ouvert de 8h à 18h du lundi au samedi. Les locaux peuvent s'y rendre, et se faire accompagner pour personnaliser une paire. L'opération est réalisée en quelques minutes, sous vos yeux.

C'était pour "s'occuper" pendant le Covid que Loan Godard, alors étudiant, s'est intéressé à la personnalisation de chaussettes blanches. Le logo d'un club, un prénom, un dessin... Le champ des possibles est large ! Petit à petit, le projet nommé Les Frères Chaussettes a grandi, au point désormais de le voir déambuler dans un atelier parmi une quinzaine de salariés, le long du cours Montalivet, à Mondeville. Et c'est l'effervescence en décembre. "On vend dans toute la France, et même en Allemagne désormais. Cette année, la période de Noël c'est encore x4 par rapport à l'an passé", se réjouit le jeune homme.

Pour personnaliser les chaussettes, le motif est apposé sur la paire, puis mis sur une presse à chaud pendant 70 secondes, à 200 degrés. Pendant le grand rush de décembre, environ 50 000 chaussettes vont sortir de l'atelier !Pour personnaliser les chaussettes, le motif est apposé sur la paire, puis mis sur une presse à chaud pendant 70 secondes, à 200 degrés. Pendant le grand rush de décembre, environ 50 000 chaussettes vont sortir de l'atelier !

L'entreprise de Loan Godard équipe le FC Nantes, le HAC, le CBC, les Vikings... Mais aussi beaucoup d'amateurs de course à pied, comme les membres du club Run'in Paradise, qui courent ensemble à Caen.L'entreprise de Loan Godard équipe le FC Nantes, le HAC, le CBC, les Vikings... Mais aussi beaucoup d'amateurs de course à pied, comme les membres du club Run'in Paradise, qui courent ensemble à Caen.

Chacune des personnalisations de chaussettes est imprimée. En ligne, des calques sont déjà proposés, pour changer une couleur ou du texte, mais techniquement, Les Frères Chaussettes peuvent tout modifier !Chacune des personnalisations de chaussettes est imprimée. En ligne, des calques sont déjà proposés, pour changer une couleur ou du texte, mais techniquement, Les Frères Chaussettes peuvent tout modifier !

Un potentiel à imaginer

Deux gammes sont proposées : multisport, pour le basket, le volley, le handball... et running, pour la course à pied. Si des partenariats sont noués avec des équipes professionnelles, Les Frères Chaussettes équipent désormais de nombreux clubs amateurs du pays.

La quasi-majorité de la vente provient d'Internet. "On pourrait augmenter notre communication pour vendre plus, mais on commence à être saturé", affirme Loan Godard. A l'avenir, il aimerait proposer ses chaussettes sur des points de vente physiques, ou encore, à long terme, "tricoter la chaussette. Mais il faut se former, investir et avoir de la place". Donc déjà déménager, un an après s'être installé !

Face à la hausse importante des commandes, les équipes des Frères Chaussettes sont déjà passées en 2x8. "On va passer en 3x8 prochainement", indique Loan Godard, dans son atelier qui commence à devenir petit.Face à la hausse importante des commandes, les équipes des Frères Chaussettes sont déjà passées en 2x8. "On va passer en 3x8 prochainement", indique Loan Godard, dans son atelier qui commence à devenir petit.

Les personnalisations imprimées, prêtes à être apposées sur la chaussette.Les personnalisations imprimées, prêtes à être apposées sur la chaussette.

Les chaussettes du club Run'in Paradise, à Caen.Les chaussettes du club Run'in Paradise, à Caen.

Galerie photos
[En images] Près de Caen. Le succès des Frères Chaussettes : 50 000 chaussettes personnalisées sortent de leur atelier en décembre
