[En images] Près de Caen. Le succès des Frères Chaussettes : 50 000 chaussettes personnalisées sortent de leur atelier en décembre

C'était pour "s'occuper" pendant le Covid que Loan Godard, alors étudiant, s'est intéressé à la personnalisation de chaussettes blanches. Le logo d'un club, un prénom, un dessin... Le champ des possibles est large ! Petit à petit, le projet nommé Les Frères Chaussettes a grandi, au point désormais de le voir déambuler dans un atelier parmi une quinzaine de salariés, le long du cours Montalivet, à Mondeville. Et c'est l'effervescence en décembre. "On vend dans toute la France, et même en Allemagne désormais. Cette année, la période de Noël c'est encore x4 par rapport à l'an passé", se réjouit le jeune homme.

Pour personnaliser les chaussettes, le motif est apposé sur la paire, puis mis sur une presse à chaud pendant 70 secondes, à 200 degrés. Pendant le grand rush de décembre, environ 50 000 chaussettes vont sortir de l'atelier !

L'entreprise de Loan Godard équipe le FC Nantes, le HAC, le CBC, les Vikings... Mais aussi beaucoup d'amateurs de course à pied, comme les membres du club Run'in Paradise, qui courent ensemble à Caen.

Chacune des personnalisations de chaussettes est imprimée. En ligne, des calques sont déjà proposés, pour changer une couleur ou du texte, mais techniquement, Les Frères Chaussettes peuvent tout modifier !

Un potentiel à imaginer

Deux gammes sont proposées : multisport, pour le basket, le volley, le handball... et running, pour la course à pied. Si des partenariats sont noués avec des équipes professionnelles, Les Frères Chaussettes équipent désormais de nombreux clubs amateurs du pays.

La quasi-majorité de la vente provient d'Internet. "On pourrait augmenter notre communication pour vendre plus, mais on commence à être saturé", affirme Loan Godard. A l'avenir, il aimerait proposer ses chaussettes sur des points de vente physiques, ou encore, à long terme, "tricoter la chaussette. Mais il faut se former, investir et avoir de la place". Donc déjà déménager, un an après s'être installé !

Face à la hausse importante des commandes, les équipes des Frères Chaussettes sont déjà passées en 2x8. "On va passer en 3x8 prochainement", indique Loan Godard, dans son atelier qui commence à devenir petit.

Les personnalisations imprimées, prêtes à être apposées sur la chaussette.

Les chaussettes du club Run'in Paradise, à Caen.