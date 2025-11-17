Service public. Les agents de collecte des déchets d'une partie de Caen la Mer en grève

Des perturbations dans la collecte des déchets de plusieurs communes du Calvados. Les agents du service de collecte en régie de la communauté urbaine Caen la Mer sont en grève depuis lundi 17 novembre.

Le mouvement touche notamment les communes de Mondeville, Sannerville, Cuverville, Démouville, Saint-André-sur-Orne, Garcelles-Secqueville, Rocquancourt, Saint-Aignan-de-Cramesnil et Tilly-la-Campagne. Depuis lundi, seuls deux camions sur quatorze assurent leur tournée.

Selon Cédric Vallier, rippeur et gréviste, les revendications portent principalement sur "la revalorisation salariale des chauffeurs et des rippeurs, l'instauration d'une prime de risque, ainsi qu'une amélioration des conditions de travail". Les conditions matérielles sont également mises en cause. "Nous réclamons aussi des conditions d'hygiène correctes dans les vestiaires et des sanitaires adaptés. Aujourd'hui encore, certains agents sont contraints de se rendre dans les buissons pour faire leurs besoins sur site, ce qui est scandaleux", indique Cédric Vallier.

Face au mouvement, Nicolas Joyau, président de Caen la Mer, s'est rendu sur place pour échanger avec les équipes, qui attendent un dialogue plus concret dans les prochains jours.

Un préavis de grève a été déposé jusqu'au 31 décembre "tant qu'aucune avancée significative n'aura pas été obtenue".