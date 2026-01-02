Manche. Adolescent renversé à Saint-Sébastien-de-Raids : une marche blanche se prépare

L'émotion est encore forte, à la suite du drame qui s'est produit à Saint-Sébastien-de-Raids, près de Périers, le 4 décembre. Un adolescent de 13 ans, Sohan, circulait à vélo jusqu'à ce qu'un utilitaire blanc le renverse. Le garçon est décédé après le choc. Le conducteur avait pris la fuite, évitant les enquêteurs et les appels à se rendre, jusqu'à ce que les forces de l'ordre le retrouvent et le placent en détention provisoire, dimanche 14 décembre. L'homme avait été mis en examen pour homicide routier avec circonstances aggravantes, notamment le délit de fuite et la consommation de substances psychoactives.

Un groupe Facebook a été créé

Les proches de la victime organisent une marche dimanche 8 février 2026 à Saint-Sébastien-de-Raids, dans la Manche. Un groupe Facebook intitulé "Marche blanche pour Sohan" a été créé dans cet objectif. 172 personnes ont rejoint ce projet. Les démarches étant encore en cours, l'heure du rassemblement n'a pas encore été fixée.