En ce moment Eternity Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. 21 conducteurs contrôlés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants pendant le Nouvel An

Sécurité. 21 contrôles positifs pour conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants relevés dans la Manche lors de la soirée de la Saint-Sylvestre.

Publié le 02/01/2026 à 17h26 - Par Thierry Valoi
Manche. 21 conducteurs contrôlés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants pendant le Nouvel An
21 conduites sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants relevées lors de la nuit du 31 décembre. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A l'occasion des festivités du réveillon de la Saint-Sylvestre, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place sur l'ensemble du département de la Manche afin d'assurer la protection des personnes et des biens. Les services de l'Etat, en coordination étroite avec les services de secours, ont assuré une présence continue sur le terrain tout au long de la nuit.

476 sapeurs-pompiers mobilisés

Au total, 161 policiers, gendarmes et militaires, ainsi que 476 sapeurs-pompiers, ont été mobilisés pour prévenir les troubles à l'ordre public, sécuriser les axes de circulation et garantir une intervention rapide en cas de besoin.

Grâce à ce dispositif et au comportement globalement responsable de la population, la nuit de la Saint-Sylvestre s'est déroulée dans un climat calme, sans incident majeur signalé indique la préfecture de la Manche. 

Bilan des interventions et contrôles :

  • 67 interventions réalisées par les sapeurs-pompiers du Sdis 50, majoritairement pour des secours à personnes,
  • Huit interpellations effectuées par les forces de sécurité intérieure,
  • 21 contrôles positifs pour conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants,
  • Un excès de vitesse constaté,
  • 35 infractions  au total ont été relevées.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 100€ Découvrir
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. 21 conducteurs contrôlés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants pendant le Nouvel An
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple