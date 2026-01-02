Manche. 21 conducteurs contrôlés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants pendant le Nouvel An

A l'occasion des festivités du réveillon de la Saint-Sylvestre, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place sur l'ensemble du département de la Manche afin d'assurer la protection des personnes et des biens. Les services de l'Etat, en coordination étroite avec les services de secours, ont assuré une présence continue sur le terrain tout au long de la nuit.

476 sapeurs-pompiers mobilisés

Au total, 161 policiers, gendarmes et militaires, ainsi que 476 sapeurs-pompiers, ont été mobilisés pour prévenir les troubles à l'ordre public, sécuriser les axes de circulation et garantir une intervention rapide en cas de besoin.

Grâce à ce dispositif et au comportement globalement responsable de la population, la nuit de la Saint-Sylvestre s'est déroulée dans un climat calme, sans incident majeur signalé indique la préfecture de la Manche.

Bilan des interventions et contrôles :