Saint-Lô. Police secours appelle… au secours face à un manque d'effectifs

Alors que d'importants moyens policiers et notamment du Raid venu de Rennes ont été déployés ce lundi 13 octobre pour une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, le syndicat Unité SGP-Police 50 alerte sur la situation critique au commissariat de Saint-Lô. Selon ses représentants, les équipes sur le terrain ne peuvent plus travailler en toute sécurité en raison du manque d'effectifs.

Une situation particulièrement préoccupante pour les brigades

Le syndicat s'insurge également contre le fait qu'aucune des 1 970 nouvelles recrues récemment sorties de formation n'ait été affectée à Saint-Lô. La situation est particulièrement préoccupante pour les brigades de roulement, chargées des missions de police secours 24 heures sur 24.

Actuellement, sept policiers sont en arrêt maladie sur un effectif total de 25, accentuant encore la pression sur les équipes.