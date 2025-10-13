[Vidéo + photos] Saint-Lô. Un homme grièvement blessé après avoir tiré sur un policier lors d'une opération antidrogue

Une opération de lutte contre les stupéfiants a été menée dans plusieurs quartiers de Saint-Lô ce lundi 13 octobre dès 6h.

Au cours de cette opération, un homme a pris la fuite et fait usage d'une arme à feu en direction de la police, dans un immeuble de l'avenue des Tilleuls dans le quartier du Val Saint-Jean, juste à côté du centre commercial.

Les policiers sont d'abord intervenus dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. - Thibault Lecoq

Un homme grièvement blessé

Le policier visé a riposté. Le mis en cause a été atteint d'une balle. Grièvement blessé, il a été héliporté vers le CHU de Caen. Le policier est, lui, choqué.

Une cellule psychologique a été ouverte pour les habitants témoins de la scène au centre Mersier.

Les pompiers sont intervenus en nombre, avec au moins quatre ambulances et de quoi monter une cellule médico-psychologique. - Thibault Lecoq

La police judiciaire de Caen et l'IGPN ont été saisis par le parquet de Coutances.

60 sapeurs-pompiers ont été déployés sur cette intervention et de nombreuses forces de police. La circulation a rouvert sur l'avenue.

