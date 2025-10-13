Caen. Gaufres, crêpes... Pour les fêtes de Noël, la Ville lance un appel à candidatures

Crêpes, gaufres, marrons chauds ou boissons… La Ville de Caen lance un appel à candidatures pour exploiter un stand de restauration sucrée sur l'esplanade Jean-Marie Louvel, face à la mairie.

L'installation sera ouverte du samedi 29 novembre au dimanche 28 décembre, au cœur des festivités de fin d'année qui animent le centre-ville.

Ce stand viendra renforcer l'ambiance conviviale des animations de Noël, attirant chaque année de nombreux visiteurs autour de la mairie et de l'incontournable marché de Noël.

Les candidats intéressés ont jusqu'au vendredi 7 novembre à midi pour déposer leur dossier sur la plateforme AchatPublic.