Paluel. Ils se préparent au pire scénario : la Force d'action rapide du nucléaire en exercice sur la centrale

Ils sont un peu les Avengers du nucléaire, ceux que l'on appellerait en cas de crise majeure sur l'une des dix-huit centrales françaises. Du lundi 24 au vendredi 28 novembre, 75 agents de la Force d'action rapide du nucléaire (FARN) sont en exercice sur la centrale de Paluel, près de Saint-Valéry-en-Caux.

Créée après Fukushima

Cette unité, imaginée par EDF en réponse à la catastrophe nucléaire de Fukushima, en 2011, au Japon, est "pleinement opérationnelle depuis 2016, soit bientôt dix ans", rappelle Olivier Leroux, son directeur. Les 300 agents qui la composent sont tous "des techniciens du nucléaire, salariés d'EDF", qui passent 50% de leur temps sur une des quatre bases régionales de la FARN, situées près des centrales du Bugey dans l'Ain, de Civaux dans la Vienne, de Dampierre dans le Loire et de Paluel, en Seine-Maritime.

Ce type d'exercice est mené tous les trois à quatre ans sur chaque centrale. - Célia Caradec

Le scénario de l'exercice, cette fois ? "Après une violente tempête et des vents très forts, la centrale est privée de toutes ses sources électriques, déroule Olivier Leroux, la FARN est donc appelée pour appuyer les équipes de la centrale de Paluel et refroidir le réacteur."

Parmi les équipements de la FARN, ces réservoirs de carburants qui permettent d'alimenter les diesels d'ultime secours, derniers équipements capables d'alimenter la centrale en électricité en cas de catastrophe. - Célia Caradec

Camions tout-terrain, groupes électrogènes, pompes, barges, tronçonneuses… La FARN dispose d'importants moyens matériels pour faire face au pire : inondations, effondrements de route, tempête de neige, séisme… Elle peut aussi être appuyée par un hélicoptère Super Puma pour le transport de matériel ou de personnel, comme dans le cadre de cet exercice.

Opérationnelle en moins de 24h

Déployée entre 12h et 24h après l'alerte, "la FARN agit en dernier recours", en appui aux agents du site touché, eux-mêmes entraînés aux situations de crise, note Emmanuel Mabille, directeur délégué sur la centrale nucléaire de Paluel. "En permanence, 80 salariés de la centrale sont d'astreinte et sont capables de réaliser les premières interventions pour mettre en sûreté le réacteur. Ils s'exercent 5 à 6 fois par an."

La FARN déploie à quelques kilomètres de la centrale un poste de commandement pour superviser les opérations. - Célia Caradec

Ce type d'exercice d'ampleur impliquant la Force d'action rapide du nucléaire est mené tous les 3 ou 4 ans sur chaque centrale, notamment à Penly, près de Dieppe, Flamanville, dans la Manche et à Paluel, où le dernier remontait à 2021.