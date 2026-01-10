[Photos] Orne. 1000 places distribuées en 20 minutes pour le Tendance Live : plus de 500 personnes présentes

Le Tendance Live Anova revient à Alençon vendredi 23 janvier ! Zaho, Slimane, Joyce Jonathan ou encore Mentissa seront sur scène pour ce concert gratuit.

Près de 500 personnes se sont déplacées

A cette occasion, samedi 10 janvier à 15h, 1000 places ont été distribuées au centre E. Leclerc d'Alençon. Plus de 500 personnes ont fait le déplacement et certains même depuis 10h du matin.

A lire aussi. Concert gratuit. Le Tendance Live Alençon revient à Anova : découvrez la programmation complète !