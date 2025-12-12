Concert gratuit. Le Tendance Live Alençon revient à Anova : découvrez la programmation complète !

C'est devenu LE rendez-vous musical de la rentrée. Vendredi 23 janvier 2026, le Tendance Live Alençon, organisé par Tendance Ouest, revient à Anova pour une 12e édition qui s'annonce alléchante. La preuve avec la programmation complète à découvrir ci-dessous. Et bien sûr, la recette ne change pas : le concert est gratuit !

Zaho

La chanteuse algéro-canadienne Zaho s'est fait connaître en 2008 avec C'est Chelou, confirmant son succès avec Je te promets, Tourner la page ou Laissez-les kouma. Après de nombreuses collaborations, plus de 300 000 albums vendus et son dernier album Résilience (2023), elle remonte sur scène début 2026 pour une tournée en France et un nouvel album.

Slimane

Révélé par The Voice (2016), Slimane est devenu une icône soul-pop. Il a enchaîné les hits et albums multi-platine (son duo Ça va ça vient avec Vitaa lui a valu une Victoire de la Musique 2020). Il a même défendu la France à l'Eurovision 2024 avec le titre Mon amour. Il dévoile fin 2025 son nouvel album intime, suivi en 2026 d'une résidence à la Salle Pleyel de Paris (concerts piano-voix) pour ses 10 ans de carrière et a vendu au total plus de 3 millions de disques.

Joyce Jonathan

La chanteuse pop-folk Joyce Jonathan a explosé en 2010 avec Je ne sais pas et Pas besoin de toi (premier album certifié disque de platine quelques mois après sa sortie). Après 15 ans de carrière ponctués de chansons phares (Ça ira, T'en va pas, etc.) et un concours de chant remporté en Chine, elle opère un virage plus direct : son nouveau single Comme d'hab annonce la sortie d'un album en 2026.

Linh

Linh est une nouvelle voix pop française. Son premier single Je pense à vous (dédié à sa famille) est rapidement devenu un tube certifié disque de diamant. Son premier album Boîte à musique sort le 10 octobre 2025 et elle prévoit une première tournée en France du 30 janvier au 13 mars 2026, après avoir assuré les premières parties des concerts de Gims.

Mentissa

Mentissa, chanteuse belge révélée par The Voice, a marqué les esprits avec son premier album La Vingtaine et ses tubes Et Bam ou Mamma Mia. Fidèle à son univers pop, elle prépare un deuxième album (au son plus dansant) pour le printemps 2026, dont le premier extrait La vie qu'on mène est d'ores et déjà disponible.

Vernis Rouge

Vernis Rouge est une artiste pop-rock originale. La Franco-Libanaise a explosé en 2024 grâce à une reprise décalée du titre rap Bande organisée à The Voice (23 millions de vues en ligne). Autrice-compositrice punchy, elle enchaîne les nouveaux singles, un duo à succès avec Zaoui et un nouveau single moderne, La fille.

Oria

Oria mêle pop moderne et accents orientaux. Cette nouvelle chanteuse, d'origine tunisienne et corse, s'est fait remarquer sur les réseaux avec ses reprises de chansons françaises. Son cover de Toi jamais est devenu viral, cumulant des millions de streams et 80 millions de vues. Forte de ce succès, elle travaille actuellement sur son premier album qui mêlera reprises et compositions personnelles.

Philippine Lavrey

Originaire de Normandie, Philippine Lavrey s'est révélée dans l'édition 2016 de The Voice. Elle a depuis conquis le public grâce à son duo In The Stars avec Benson Boone. Artiste à la voix unique, elle prépare un album pour 2026, parallèlement, elle incarnera Mercedes dans la comédie musicale La Légende de Monte-Cristo aux côtés de Francis Huster, en tournée début 2026.

Restez à l'écoute de Tendance Ouest, des places seront à gagner très bientôt !