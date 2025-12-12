Saint-Lô. Co-Fish, une poissonnerie 2.0 ouvre en centre-ville

En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Economie. Depuis mardi 2 décembre, un nouveau commerce est arrivé à Saint-Lô. Co-Fish est une poissonnerie nouvelle génération, sans vendeur.

Publié le 12/12/2025 à 06h00 - Par Thibault Lecoq
Bérengère Salaün et son mari Antoine Leprévost ont créé Co-Fish, une poissonnerie nouvelle génération à Saint-Lô. - Thibault Lecoq

Une nouvelle poissonnerie est arrivée à Saint-Lô en centre-ville, depuis mardi 2 décembre. Cela faisait 22 ans qu'il n'y avait plus ce type de commerce dans la commune. Co-Fish est installé place de Gaulle, à la place du Subway. Cette poissonnerie à une particularité : à l'intérieur, ni glace ni poissonnier. Bérengère Salaün et son mari Antoine Leprévost sont les créateurs de ce commerce pas comme les autres.

Les commandes se font sur des bornes.Les commandes se font sur des bornes. - Thibault Lecoq

"La vente se fait par des casiers et des distributeurs en libre-service"

Dans le magasin, exit la glace et les étals pleins de poisson. "On est une poissonnerie qui n'est pas traditionnelle dans le sens où la vente se fait par des casiers et des distributeurs. Il s'agit toujours de poisson frais et préparé par un poissonnier mais en libre-service", explique Bérengère Salaün. Pour commander, il faut passer par une borne, faire son choix puis régler. Une fois le choix fait, la borne indique le distributeur ou le casier où se trouvent les marchandises.

Les plats ou les morceaux de poisson, fruits de mer, crevette, huîtres… sont dans des casiers ou des distributeurs.Les plats ou les morceaux de poisson, fruits de mer, crevette, huîtres… sont dans des casiers ou des distributeurs. - Thibault Lecoq

Une partie traiteur de la mer

Côté produit, la liste est longue. "On a tous les produits traditionnels d'une poissonnerie mais aussi des plats préparés avec la partie traiteur de la mer que notre chef Cédric confectionne dans notre atelier de Aure-en-Bessin", détaille Bérengère Salaün. Pour l'approvisionnement, il y a de l'achat de gros et deux bateaux de pêche de Port-en-Bessin qui sont partenaires pour une pêche et donc des produits locaux. Tout est préparé en atelier et vendu dans des barquettes sous vide. Il est aussi possible de réchauffer les plats préparés dans des micro-ondes sur place. La poissonnerie est ouverte de 5h à minuit. Les créateurs imaginent déjà en ouvrir d'autres.

Galerie photos
Les commandes se font sur des bornes. - Thibault Lecoq Les plats ou les morceaux de poisson, fruits de mer, crevette, huîtres… sont dans des casiers ou des distributeurs. - Thibault Lecoq

