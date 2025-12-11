[Actualisé] Près de Rouen. Sirènes et SMS d'alerte : l'exercice de sécurité civile prévu à Montville est reporté

La préfecture avait prévu d'organiser un exercice de sécurité civile, jeudi 11 décembre, dans le secteur de Montville et Malaunay. Ce dernier devait permettre de tester le PPI, le plan particulier d'intervention impliquant le déclenchement des deux systèmes d'alerte à la population : les sirènes et le dispositif FR alert, système de téléalerte des riverains. L'exercice est annulé et reporté à une date ultérieure, annonce la préfecture de Seine-Maritime sans expliquer les raisons de cette décision.

⚠️🔊 Annulation de l'exercice de sécurité civile prévu à Montville



Un exercice de sécurité civile était prévu ce jeudi 11 décembre, prévoyant entre-autres le déclenchement des sirènes et de Fr-Alert. L'exercice est reporté à une date ultérieure. pic.twitter.com/r9dhwqaDI3 — Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) December 11, 2025

"Aucune action de votre part n'est requise"

Le dispositif FR alert permet de déclencher automatiquement l'envoi d'un SMS sur le mobile des habitants de la zone concernée, alerte qui se matérialise aussi par un signal sonore. "Aucune action de votre part n'est requise", avait indiqué la préfecture précisant que "l'exercice n'aura aucun impact dans l'espace public".

La zone d'alerte

Il s'agissait de déclencher le PPI à Montville à la suite d'un dégagement (fictif) de nuage toxique au sein de l'usine Brenntag, spécialisée dans la production de produits chimiques. La préfecture devrait communiquer prochainement une nouvelle date pour l'organisation de cet exercice de sécurité civile.