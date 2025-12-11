En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Manche. Accident : un homme de 39 ans se retrouve bloqué dans sa voiture

Sécurité. Un accident s'est produit au sud du Cotentin, mercredi 10 décembre, sur la commune nouvelle de Terre-et-Marais. Un homme s'est retrouvé coincé dans son véhicule.

Publié le 11/12/2025 à 08h50 - Par Julien Rojo
Dix sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus mercredi 10 décembre, au soir. - Thibault Lecoq - Illustration

Les pompiers de Carentan et de Saint-Jean sont intervenus mercredi 10 décembre, en fin de journée, sur la départementale 197, dans le secteur de Terre-et-Marais, dans la partie sud du Cotentin. A la suite d'un accident, un homme de 39 ans s'est retrouvé piégé dans son véhicule. Le conducteur a été légèrement blessé.

Dix pompiers et cinq véhicules mobilisés

Les secours ont dû le désincarcérer de son véhicule. Vers 18h30, la victime était en cours de prise en charge paramédicale par un infirmier sapeur-pompier. Dix soldats du feu et cinq véhicules étaient mobilisés pour cet incident.

