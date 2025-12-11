En ce moment PARCE QUE C'EST TOI AXELLE RED
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Pourquoi sirènes et téléphones portables vont-ils sonner dans le secteur de Montville et Malaunay aujourd'hui ?

Sécurité. La préfecture de Seine-Maritime organise un exercice de sécurité civile, jeudi 11 décembre, à Montville impliquant le déclenchement des sirènes et du dispositif FR alerte

Publié le 11/12/2025 à 09h38 - Par Alexandre Leno
Près de Rouen. Pourquoi sirènes et téléphones portables vont-ils sonner dans le secteur de Montville et Malaunay aujourd'hui ?
Les pompiers seront amenés à intervenir au sein d'une usine de produits chimique après le déclenchement d'un faux nuage toxique. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Votre portable risque de sonner si vous êtes du côté de Montville et de Malaunay, jeudi 11 décembre. La préfecture organise un exercice de sécurité civile ce même jour dans le secteur. Il doit permettre de tester le PPI, le plan particulier d'intervention qui implique le déclenchement des deux systèmes d'alerte à la population : les sirènes et le dispositif FR alerte, système de téléalerte des riverains.

"Aucune action de votre part n'est requise"

Ce dernier permet de déclencher automatiquement l'envoi d'un SMS sur le mobile des habitants de la zone concernée, alerte qui se matérialise aussi par un signal sonore. "Aucune action de votre part n'est requise", indique la préfecture qui précise que "l'exercice n'aura aucun impact dans l'espace public".

La zone d'alerte

Ce dernier consiste au déclenchement du PPI à Montville à la suite d'un dégagement (fictif) de nuage toxique au sein de l'usine Brenntag, spécialisée dans la production de produits chimiques. En plus de Malaunay et Montville, la zone d'alerte concerne aussi :

  • Eslettes,
  • Pissy-Pôville,
  • Fresquiennes,
  • Anceaumeville,
  • Mont-Cauvaire,
  • Fontaine-le-Bourg,
  • Bosc-Guérard-Saint-Adrien,
  • Houppeville,
  • Le Houlme,
  • Saint-Jean-du-Cardonnay.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Rouen. Pourquoi sirènes et téléphones portables vont-ils sonner dans le secteur de Montville et Malaunay aujourd'hui ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple