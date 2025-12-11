Près de Rouen. Pourquoi sirènes et téléphones portables vont-ils sonner dans le secteur de Montville et Malaunay aujourd'hui ?

Votre portable risque de sonner si vous êtes du côté de Montville et de Malaunay, jeudi 11 décembre. La préfecture organise un exercice de sécurité civile ce même jour dans le secteur. Il doit permettre de tester le PPI, le plan particulier d'intervention qui implique le déclenchement des deux systèmes d'alerte à la population : les sirènes et le dispositif FR alerte, système de téléalerte des riverains.

"Aucune action de votre part n'est requise"

Ce dernier permet de déclencher automatiquement l'envoi d'un SMS sur le mobile des habitants de la zone concernée, alerte qui se matérialise aussi par un signal sonore. "Aucune action de votre part n'est requise", indique la préfecture qui précise que "l'exercice n'aura aucun impact dans l'espace public".

La zone d'alerte

Ce dernier consiste au déclenchement du PPI à Montville à la suite d'un dégagement (fictif) de nuage toxique au sein de l'usine Brenntag, spécialisée dans la production de produits chimiques. En plus de Malaunay et Montville, la zone d'alerte concerne aussi :