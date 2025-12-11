En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près du Havre. Un avion de tourisme s'est écrasé dans une cabane près de l'aéroport

Sécurité. Un avion de tourisme s'est écrasé au bout de la piste de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer, jeudi 11 décembre. Il s'est encastré dans une cabane des jardins ouvriers.

Publié le 11/12/2025 à 10h25, mis à jour le 11/12/2025 à 11h55 - Par Gilles Anthoine
Près du Havre. Un avion de tourisme s'est écrasé dans une cabane près de l'aéroport
Un avion de tourisme s'est écrasé au bout de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi 11 décembre peu avant 8h près de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. Il s'agit d'un DR400 qui a décollé de l'aéroport et qui s'est écrasé dans les jardins ouvriers situés dans le Clos des Ronces, non loin du bout de la piste, à proximité de la décharge Dollemard.

C'est un habitant qui a prévenu les secours. Il a entendu un avion voler à basse altitude puis le bruit d'un impact.

Des débris ont été retrouvés, puis l'avion

Selon les informations de nos confrères du Courrier Cauchois, des débris de l'avion ont été retrouvés dans un premier temps. L'appareil a ensuite été repéré, encastré dans une cabane. Il n'y avait qu'une personne à bord de l'appareil. Le pilote ferait partie de l'aéroclub Jean Maridor du Havre. La préfecture de Seine-Maritime précise que la police nationale et les sapeurs-pompiers sont engagés pour tenter de le retrouver et repérer l'ensemble des débris.

De nombreux secours et policiers sont sur place. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Le plan Orsec Sater (sauvetage aéro-terrestre) a été activé.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près du Havre. Un avion de tourisme s'est écrasé dans une cabane près de l'aéroport
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple