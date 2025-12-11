Près du Havre. Un avion de tourisme s'est écrasé dans une cabane près de l'aéroport

Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi 11 décembre peu avant 8h près de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. Il s'agit d'un DR400 qui a décollé de l'aéroport et qui s'est écrasé dans les jardins ouvriers situés dans le Clos des Ronces, non loin du bout de la piste, à proximité de la décharge Dollemard.

C'est un habitant qui a prévenu les secours. Il a entendu un avion voler à basse altitude puis le bruit d'un impact.

Des débris ont été retrouvés, puis l'avion

Selon les informations de nos confrères du Courrier Cauchois, des débris de l'avion ont été retrouvés dans un premier temps. L'appareil a ensuite été repéré, encastré dans une cabane. Il n'y avait qu'une personne à bord de l'appareil. Le pilote ferait partie de l'aéroclub Jean Maridor du Havre. La préfecture de Seine-Maritime précise que la police nationale et les sapeurs-pompiers sont engagés pour tenter de le retrouver et repérer l'ensemble des débris.

De nombreux secours et policiers sont sur place. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Le plan Orsec Sater (sauvetage aéro-terrestre) a été activé.