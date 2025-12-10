Stade lavallois. Olivier Frapolli, avant la réception de Dunkerque : "L'enjeu est de sortir de la zone rouge"

La phase aller du championnat touche à sa fin et le Stade lavallois est la seule équipe à ne pas avoir encore remporté un seul match à domicile cette saison en Ligue 2. Une dernière chance se présente aux Tango, qui pointent à la 17e place, avant la trêve hivernale avec la réception, vendredi 12 décembre à 20h, de l'USL Dunkerque. Un match à double enjeu, pour signer une première victoire à Le Basser et sortir de la zone rouge.

"Digérer rapidement le match de Reims"

La lourde défaite à Reims (4-0), lundi 8 décembre, était encore dans les têtes deux jours après. "Il faut digérer rapidement ce match", souligne Olivier Frapolli en conférence de presse. L'entraîneur qualifie cette bévue d'"embêtante", "parce qu'on était sur une bonne dynamique en comptant la Coupe de France (4 victoires en 5 matchs, N.D.L.R.). On ne s'attendait pas à prendre une claque", confie-t-il.

Le Stade lavallois a maintenant fort à faire face au 7e de Ligue 2 pour bien terminer l'année 2025. "On va rencontrer une équipe de Dunkerque avec des caractéristiques différentes, mais qui à l'heure actuelle est aussi performante que Reims", analyse le coach. "L'enjeu principal est de sortir de la zone rouge. C'est l'objectif qu'on s'est donné avec les joueurs après le match de Guingamp. Ça passera certainement par une victoire", estime-t-il.

"Les matchs ne tournent pas en notre faveur"

"C'est un objectif atteignable", selon Mamadou Camara. "On va tout faire pour aller le chercher", ajoute l'attaquant malien, la première victoire à domicile également en ligne de mire. "Les matchs ne tournent pas en notre faveur cette saison, mais je pense que ça va tourner, et on espère que ce sera dès ce vendredi", glisse-t-il, pointant du doigt un manque d'efficacité de l'équipe. Il a rappelé la réception de Dunkerque en 2024 (victoire 3-2), lors de laquelle Laval avait fait mouche à chaque reprise sur ses trois seuls tirs du match. Une prestation, si elle se reproduit, qui ferait beaucoup de bien au moral avant la trêve hivernale.