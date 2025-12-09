Stade lavallois. Les groupes de supporters organisent une collecte de jouets avant la réception de Dunkerque

Le Stade lavallois reçoit Dunkerque, vendredi 12 décembre à 20h, pour la dernière journée de Ligue 2 en 2025. A cette occasion, les groupes de supporters, Les Socios, le Laval Crew et les Meduana Boys 1902, se mobilisent pour apporter un peu de chaleur et de solidarité aux enfants dans le besoin lors des fêtes de fin d'année.

Jouets, jeux de société, peluches…

Ainsi, une grande collecte de jouets est organisée avant le début de la rencontre. Tous les supporters sont invités à ramener au stade et déposer des jouets neufs ou en très bon état, des jeux de société, des livres ou des peluches. Les dons seront ensuite remis à des associations locales œuvrant auprès des familles.

La collecte aura lieu à partir de 19h, juste après le portail d'entrée du stade.