Manche. Une poubelle prend feu : les fumées se propagent dans l'immeuble

Les sapeurs-pompiers sont intervenus jeudi 22 janvier en fin d'après-midi pour un feu d'habitation collective à Coutances, rue de la Verjusière. Arrivés sur place à 16h52, les 18 pompiers mobilisés ont constaté qu'il s'agissait d'un feu de poubelle. Les flammes étaient éteintes à leur arrivée, mais celles-ci ont dégagé de nombreuses fumées dans un appartement et des parties communes. Un homme de 58 ans, ayant inhalé des fumées, a été laissé sur place après avoir été examiné par un infirmier pompier. "La ventilation naturelle des locaux a permis de désenfumer l'ensemble de l'habitation et des communs", conclut le bilan des secours.