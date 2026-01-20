Cherbourg-Octeville. Nouveau feu d'appartement à Cherbourg : de nombreux pompiers mobilisés

C'est la deuxième fois en moins de 24h. Un appartement a pris feu mardi 20 janvier après-midi dans la résidence Les Aubépines dans la rue Becquerel, près d'Octeville, à Cherbourg-en-Cotentin. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit les pompiers ayant déployé d'importants moyens, dont une lance à eau pour contenir les flammes. De la fumée sort en abondance d'un appartement situé au dernier étage d'un immeuble de quatre niveaux. Les forces de l'ordre étaient également sur place. Les moyens précis utilisés et l'origine de l'incendie restent à préciser.



Un incendie d'un autre appartement s'est déroulé le lundi 19 janvier vers 18h, dans un appartement situé au troisième étage d'un immeuble rue du Maine, à Cherbourg-en-Cotentin. La victime, brûlée aux mains, avait été alors transportée à l'hôpital.

Plus d'information à suivre...