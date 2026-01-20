Municipales 2026. Arnaud Tanquerel se déclare officiellement candidat à Bayeux

Lui-même le sait, "ce n'est pas une surprise". Maintenant que l'actualité à Bayeux ne concerne plus son équipe de football, éliminée avec les honneurs de la Coupe de France, la période électorale est franchement entamée. Le premier adjoint au maire Arnaud Tanquerel annonce se lancer dans la course ce mardi 20 janvier, alors que Patrick Gomont avait d'ores et déjà annoncé que ce mandat était son dernier. Celui qui est élu depuis 18 ans à Bayeux guidera une liste sans étiquette, intitulée Naturellement Bayeux.

Le choix de la continuité

"J'ai su acquérir un certain nombre de compétences, et maîtriser certains sujets", justifie Arnaud Tanquerel, qui avance la question de "la transition" comme ses priorités. L'élu assume être le choix "de la continuité", afin de "continuer sur cette dynamique" à Bayeux, "ville attractive où il fait bon vivre".

Arnaud Tanquerel Impossible de lire le son.

Sans dévoiler encore précisément ses idées pour la ville, Arnaud Tanquerel pense que Bayeux "doit s'occuper de ses habitants", bien que son rayonnement national et international soit "hors-norme". Comme dans beaucoup de villes du pays, le taux de natalité est en baisse. Le candidat souhaite "permettre aux jeunes couples de s'installer en ville et d'y travailler, ce qu'on appelle l'attractivité résidentielle". Cette "simplification de la vie actuelle des familles", l'élu la souhaite pour Bayeux, mais aussi pour l'intercommunalité, Bayeux Intercom.

Il brigue aussi la présidence de Bayeux Intercom

Il en vise aussi d'ailleurs la présidence, comme Patrick Gomont actuellement, justifiant cela par "la grande part que prend Bayeux Intercom dans le quotidien des habitants" avec ses compétences comme "l'eau, la médiathèque, la piscine intercommunale…"

Pour le moment, deux autres candidats sont déclarés à Bayeux. Il s'agit de Richard Brouzes, actuel conseiller de l'opposition, et de Gilles Eury-Dauxais.