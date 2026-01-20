En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Patrimoine. Le célèbre mannequin sur le clocher de Sainte-Mère-Eglise est de retour

Patrimoine. Le mannequin représentant John Steele a fait son retour sur la façade du clocher de Sainte-Mère-Eglise. Il avait été décroché le 19 décembre dernier par peur de la météo.

Publié le 20/01/2026 à 15h42 - Par Julien Rojo
Le mannequin représentant le parachutiste américain John Steele est de retour sur son clocher. - Alice Tabut

La permission du soldat John Steele est terminée. Le célèbre mannequin est de retour sur la façade du clocher de Sainte-Mère-Eglise. Les services municipaux l'avaient décroché autour du 19 décembre, après avoir constaté l'état abîmé de son parachute et de ses vêtements pour le protéger de la météo. Le mannequin a pu passer Noël au chaud et même éviter les vents violents de la tempête Goretti.

Des équipements prêtés par l'Airborne Museum

Dimanche 18 janvier, la mairie de Sainte-Mère-Eglise annonce sur les réseaux sociaux que le mannequin est réapparu à son clocher préféré. Il a pu bénéficier d'équipements neufs, son casque et un uniforme, prêtés par l'Airborne Museum voisin. Ce changement qui s'opère tous les ans est un peu une tradition. "Dans les années 1960, il n'était exposé qu'au mois de juin", explique la direction du musée.

Une origine bien réelle

Ce parachutiste de toile commémore la mésaventure du militaire américain John Steele dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Il était l'un des nombreux parachutistes chargés d'établir une tête de pont à l'arrière d'Utah Beach. Malheureusement, il a terminé son saut accroché à des sculptures du clocher de Sainte-Mère-Eglise. Il y restera plusieurs heures, en faisant le mort, avant d'être décroché par des soldats allemands. Cette anecdote a été immortalisée dans le film Le Jour le plus long en 1959 et a mis Sainte-Mère-Eglise sur la carte du monde.

