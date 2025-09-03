En ce moment Houdini DUA LIPA
Airborne Museum. Le seul musée français dans le top 10 mondial des musées de la Seconde Guerre mondiale… est normand !

Histoire. Mardi 26 août 2025, le prestigieux magazine National Geographic a dévoilé la liste des 10 musées incontournables de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce palmarès établi avec l'aide d'historiens militaires, l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise décroche la 9e place. Une distinction qui consacre le site normand comme le seul représentant français de ce classement international.

Publié le 03/09/2025 à 11h45 - Par Mathilde Rabaud
Un musée normand dans le Top 10 mondial de National Geographic. - Airborne Museum

Installé à Sainte-Mère-Eglise, l'Airborne Museum est consacré à l'histoire des parachutistes américains engagés lors du Débarquement du 6 juin 1944. National Geographic le classe en 9e position de son palmarès des 10 musées de la Seconde Guerre mondiale à visiter absolument, aux côtés de géants tels que l'Imperial War Museums de Londres, le National WWII Museum de La Nouvelle-Orléans ou encore le mémorial d'Auschwitz-Birkenau.

Une reconnaissance de taille pour ce site manchois, né en 1964, qui attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Reconnaissance internationale : l'Airborne Museum de Normandie dans le prestigieux classement de National Geographic.Reconnaissance internationale : l'Airborne Museum de Normandie dans le prestigieux classement de National Geographic. - Nadège Briard

"Le lieu parfait pour revivre l'histoire des parachutistes"

Dans son article, National Geographic salue l'immersion proposée par le musée normand : "Sainte-Mère-Eglise fut la première ville française libérée le 6 juin par la 82e Airborne, c'est donc l'endroit idéal pour l'Airborne Museum. Les visiteurs peuvent marcher à travers un avion de transport C-47 et un planeur Waco, tous deux utilisés lors du Débarquement", explique l'historien James Donovan, cité par le média américain.

Le musée plonge ainsi le public dans l'expérience des parachutistes, en reconstituant les conditions extrêmes du saut et en détaillant les missions des divisions aéroportées.

Le seul musée français distingué par ce classement

Sur les dix établissements sélectionnés, l'Airborne Museum est le seul situé en France. Cette visibilité internationale pourrait également renforcer l'attrait du musée auprès du public étranger, notamment américain, déjà très présent en Normandie lors des commémorations du Débarquement.

Une reconnaissance pour la mémoire et pour la Normandie

A l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette mise en avant mondiale rappelle le rôle essentiel de la Normandie dans l'histoire. L'Airborne Museum ne se contente pas de raconter : il fait vivre l'expérience, entre émotions, mémoire et pédagogie.

Avec ce classement prestigieux, Sainte-Mère-Eglise confirme plus que jamais sa place de haut lieu de mémoire du Débarquement et de la liberté retrouvée.

Galerie photos
Reconnaissance internationale : l'Airborne Museum de Normandie dans le prestigieux classement de National Geographic. - Nadège Briard

