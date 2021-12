Sainte-Mère-Église. Le musée Airborne de Sainte-Mère-Église va rénover ses bâtiments historiques

Le musée Airborne Sainte-Mère-Église (Manche) a accueilli en 2017 plus de 200.000 visiteurs, c'est 4 % de plus qu'en 2016. Un chiffre qui peut s'expliquer par le retour des Américains et une forte progression des visiteurs Néerlandais, qui deviennent la première clientèle étrangère du musée, consacré aux parachutistes américains des 82ᵉ et 101ᵉ divisions aéroportées, qui furent largués le 6 juin 1944.

Favoriser la conservation

À l'origine de ce musée, le bâtiment Waco, en forme d'aile de parachute, construit en 1964. Il devient urgent de le rénover, avant celui du C-47, datant de 1983. L'absence d'isolation ne permet pas, à l'heure actuelle, une conservation optimale des collections, comme l'explique selon Magali Mallet, la directrice de l'Airborne Museum :

Magali Mallet Impossible de lire le son.

Les travaux seront réalisés en deux phases. Le bâtiment Waco devrait être rénové pour 2020.

A LIRE AUSSI.

Manche : l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Église lance un "Pass Ambassadeur"

Un nouveau char à l'Airborne Muséum dans la Manche : un anachronisme est réparé !

D-Day : quand les GI dormaient sous leurs blindés

Soirée spéciale : "le massacre de Graignes est très méconnu"