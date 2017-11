Soirée spéciale : "le massacre de Graignes est très méconnu"

Invitée de la matinale de Tendance Ouest, jeudi 2 novembre 2017, la directrice du musée Airborne basé à Sainte-Mère-Eglise (Manche), a présenté une soirée consacrée au Massacre de Graignes qui s'est déroulé en juin 1944.

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 180 parachutistes américains atterrissent dans les marais inondés de Graignes (Manche), à plus de 30 km de leur objectif. "Ils se retrouvent donc en territoire ennemi", a évoqué Magali Mallet, la directrice du musée Airborne basé à Sainte-Mère-Eglise sur Tendance Ouest, jeudi 2 novembre 2017, en amont d'une soirée dédiée à cette histoire.

Projection et échange avec un auteur et un témoin

Inférieur en nombre et en armement face aux troupes allemandes, le petit groupe de parachutistes a dû sa survie à des habitants de la commune. Mais des représailles allemandes ont par la suite ôté de nombreuses vies les 11 et 12 juin qui ont suivi. "Cette histoire est très méconnue, et c'est pour cette raison que nous avons choisi d'organiser cet événement".

Au cours de cette soirée spéciale au musée Airborne, le film "Papa said, we should never forget" sera diffusé, retraçant le parcours de héros qui risquèrent leur vie pour aider ces soldats à combattre pour la Liberté. Un échange avec Dominique François, l'auteur de l'ouvrage "Les paras perdus", ainsi qu'avec un témoin de l'époque, sera également proposé.

