81e D-Day. Camp Géronimo : un morceau d'avion C-47 pour découvrir les sauts en parachute

Comme chaque année, Sainte-Mère-Eglise se retrouve début juin au cœur des commémorations du Débarquement. Des défilés, des parades, des parachutages, des bals de la liberté, rien ne manque dans la ville. Pour parfaire le tableau, le camp Géronimo a été installé cette année encore à deux pas du centre-ville. "Le site fait 12 000m2, pendant 5 jours, on y accueille 150 passionnés pour reconstituer un camp américain de la Seconde Guerre mondiale", explique Eric Belloc, qui dirige le camp. Dans ce champ qui fait office de musée à ciel ouvert, 70 véhicules ont été installés, dont 8 chars en état de marche !

Des passionnés de France… et de Navarre !

Chaque reconstituteur vient avec son matériel. En franchissant le portail du site, on recule de 80 ans pour se retrouver au Débarquement. Des Jeep, des Dodge, des tentes marabout, des anciennes radios TSF, des systèmes de codage, rien ne manque sur le camp, et les gens viennent parfois de très loin pour présenter leur collection. "Pour moi, je suis de Bordeaux, mais l'association est nationale. Certains viennent de Saint-Malo, d'autres du nord de la France ou d'ailleurs", détaille David Mongne, le président de l'association Enfer Normand. Un peu plus loin, une dizaine d'Espagnols ont voyagé pendant plusieurs jours pour assister à ce 81e anniversaire du Débarquement.

La plateforme de saut en parachute, nouveauté de l'année

Jusqu'à lundi 9 juin, les visiteurs peuvent se promener dans le camp, échanger avec les reconstituteurs, parfois même faire des tours de véhicules historiques. Pour cette année, la nouveauté, c'est une plateforme de saut en parachute. "Nous avons réalisé une réplique d'un morceau de C-47, les avions de parachutage. Les gens pourront y prendre place comme s'ils étaient vraiment embarqués au soir du 6 juin. Puis ils devront suivre les directives du maître de saut : s'asseoir, se lever, accrocher leur sangle, attendre le décompte, et sauter. Seulement, ici ils ne sauteront que de 50 centimètres !" explique le reconstituteur passionné.