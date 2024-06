Emission spéciale 80e D-Day. Tendance Ouest en direct du Camp Geronimo pour une journée historique !

Jeudi 6 juin, le monde entier aura les yeux rivés sur la Normandie, pour le 80e anniversaire du Débarquement. A cette occasion, Tendance Ouest est pleinement mobilisée pour vous faire vivre en direct cette journée exceptionnelle.

La rédaction s'installera dès l'aube à Sainte-Mère-Eglise, tout près d'Utah Beach, au cœur du Camp Geronimo, l'un des plus grands camps de reconstitution militaire d'Europe, organisé par l'Airborne Museum. L'occasion d'aller à la rencontre de passionnés et de plonger 80 ans en arrière, quand les Alliés débarquèrent en Normandie, à l'aube du 6 juin 1944.

13 heures de direct

De 6h à 19h, la rédaction vous transportera sur tous les sites stratégiques du Débarquement, de Saint-Laurent-sur-Mer, où aura lieu la cérémonie internationale, à Colleville-sur-Mer, en passant par Utah Beach ou encore Bénouville. Cérémonies officielles – 25 chefs d'Etat et de gouvernement seront présents - camps de reconstitution, parades en musique, bals… Nos journalistes seront partout pour vous faire vivre, à l'antenne et sur notre site tendanceouest.com, cette journée historique.

Ecoutez le podcast “80e D-Day : neuf sites qui ont changé l'histoire”

Avant de vous plonger dans les commémorations et les festivités qui accompagnent cet anniversaire, prenez le temps d'écouter le podcast “80e D-Day : neuf sites qui ont changé l'histoire”. De Sainte-Mère-Eglise à l'abbaye d'Ardenne en passant par Berjou, la rédaction s'est rendue sur neuf sites qui ont bouleversé le cours de l'histoire au cours de l'été 1944. Cette série de podcasts est disponible sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming.