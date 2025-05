Sainte-Mère-Eglise. Le Camp Geronimo revient du 5 au 9 juin

Le Camp Geronimo de l'Airborne Museum se tiendra du 5 au 9 juin à Sainte-Mère-Eglise. Il est organisé par l'Airborne Museum depuis près de quinze ans. Cet événement est un pilier des festivités du Débarquement en Normandie et l'un des plus grands camps de reconstitution américains en France : 150 participants, 80 véhicules d'époque, 7 chars et des démonstrations.

Une expérience immersive

Cette année il revient à une configuration normale après une édition 2024 marquée par une durée et un nombre de participants et de visiteurs record pour le 80e anniversaire du D-Day. Le Camp Geronimo offre une expérience immersive du quotidien militaire de la Seconde Guerre mondiale. Il présente la vie des soldats américains, leurs équipements et véhicules utilisés durant la guerre.

Pratique. Le Camp Geronimo est installé derrière le musée, il sera ouvert du 5 au 9 juin de 9h à 20h. Entrée libre.