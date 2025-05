Histoire. Le père du pape Léon XIV a affronté les nazis sur les plages normandes lors du Débarquement

C'est une révélation historique qui donne une nouvelle dimension au parcours du nouveau pape, révélé par le Département de la défense américain. Le père de Léon XIV, élu le 8 mai 2025, était un vétéran américain ayant participé au Débarquement de Normandie. Louis Marius Prevost, né à Chicago en 1920, a combattu pour la liberté bien avant que son fils ne s'engage dans la voie spirituelle.

Un officier de la Navy en première ligne du D-Day

En novembre 1943, Louis Prevost est officiellement intégré dans l'US Navy. Il devient rapidement officier exécutif sur un navire de débarquement de chars, avant de participer directement à l'opération Overlord, le 6 juin 1944. Il commandait également une embarcation destinée au transport d'infanterie, ces fameux "LCI" qui ont permis de faire débarquer des milliers de soldats sur les plages normandes.

Après la Normandie, un rôle crucial dans le sud de la France

L'engagement de Prevost ne s'est pas arrêté à Omaha Beach. Quelques semaines plus tard, il est redéployé dans le sud de la France dans le cadre de l'opération Dragoon, lancée le 15 août 1944. Son objectif : forcer les troupes allemandes à se disperser sur deux fronts. Grâce à lui et à d'autres, les Alliés reprennent les ports de Marseille et Toulon, essentiels pour l'acheminement de matériel.

De la guerre à l'éducation : un parcours inspirant

Après 15 mois de service en Europe et une fin de guerre célébrée le 8 mai 1945, Louis Prevost revient aux Etats-Unis. Il ne choisit pas la carrière militaire, mais l'éducation. Il dirige le Brookwood School District 167 dans l'Illinois, puis devient directeur d'une école primaire catholique à Chicago. Il enseigne aussi le catéchisme, transmettant ainsi ses valeurs aux générations suivantes.

Une famille entre foi, transmission et service

Marié à Mildred Agnes Martinez, bibliothécaire originaire de Chicago, Louis Prevost aura trois fils. Parmi eux, Robert Francis Prevost, aujourd'hui connu sous le nom de Léon XIV, premier pape américain de l'Histoire. Une ascension spirituelle, née dans une famille profondément marquée par l'engagement, l'éducation et le sens du devoir.