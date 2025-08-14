Evasion à Incarville. Deux Normands, complices présumés de Mohamed Amra, extradés du Maroc et mis en examen

Plus d'un après son évasion sanglante au péage d'Incarville, dans l'Eure, deux complices présumés de Mohamed Amra ont été extradés du Maroc, mis en examen et écroués, mercredi 13 août, à Paris.

Albinou Da Sylva, âgé de 28 ans, et Alan Gomes, âgé de 38 ans, originaires et domiciliés à Evreux, indique l'Agence France Presse, figuraient tous les deux sur une notice rouge d'Interpol et étaient visés par des mandats d'arrêt. Ils avaient été interpellés le 23 février dernier au Maroc, au lendemain de l'arrestation en Roumanie de Mohamed Amra, après neuf mois de cavale. L'évasion du narcotrafiquant par un commando armé, le 14 mai 2024, avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires de Caen.

"Il nie avoir participé au convoi meurtrier"

Le plus jeune des deux complices a été mis en examen mercredi soir pour de nombreux chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs, meurtre et tentative de meurtre en bande organisée ou encore évasion. Il a été écroué dans l'attente du débat lundi devant le juge des libertés et de la détention (JLD), selon ses avocats, Maîtres Nabil El Ouchikli et Ouadie Elhamamouchi, interrogés par l'AFP. "Il nie avoir participé au convoi meurtrier et garde ses déclarations pour la suite de l'instruction", ont-ils ajouté.

Membre d'une mafia en Normandie

Alan Gomes a également été mis en examen pour une série de chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs, meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et évasion, selon une source proche du dossier. Il est considéré comme faisant partie du commando ayant attaqué le fourgon pénitentiaire qui transportait Mohamed Amra.

Selon les enquêteurs, Alan Gomes est considéré comme "un membre à part entière de la Black Manjak Family", une organisation criminelle basée en Normandie et spécialisée dans les stupéfiants. Avant sa fuite au Maroc, il gérait un bar à chicha, assisté par Albinou Da Sylva. Chez ce dernier, "très défavorablement connu des services de police" avant même l'évasion d'Amra, ont été saisis notamment deux pistolets automatiques, des éléments de téléphonie et 855 euros. Dans les différents points de chute d'Alan Gomes, à Evreux, ont été retrouvés 1 250 euros en liquide, de multiples terminaux mobiles, des munitions, un chargeur de pistolet automatique.

Au total, 41 autres personnes sont mises en examen dans cette affaire, dont 30 sont en détention provisoire.