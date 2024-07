Normandie. Un appel à témoins deux mois après l'évasion de Mohamed Amra au péage d'Incarville

Le SMS est signé "POLICE" et il est diffusé aux habitants de l'Eure et de la Seine-Maritime, depuis ce mercredi 10 juillet. Il s'agit d'un appel à témoins au sujet de l'évasion sanglante de Mohamed Amra, alias La Mouche, survenue le mardi 14 mai, au niveau du péage d'Incarville, dans l'Eure. Deux mois après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire qui a coûté la vie à deux agents du Calvados, la direction nationale de la police judiciaire sollicite les Normands pour tenter, notamment d'identifier avec quels véhicules les malfaiteurs et le fugitif se sont enfuis.

Mohamed Amra est toujours en fuite, la police lance un appel à témoin. - Direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-Maritime

Toute personne ayant des informations peut contacter la police par téléphone au 0800 35 83 35 (numéro vert gratuit) ou par mail à dnpj-oclco-temoin@interieur.gouv.fr.

Pour l'heure, Mohamed Amra et ses complices sont encore en cavale.